Andrea Mingardi premiato con un disco di ceramica al Mic

Domenica a Faenza, in occasione della Nott de Biso', Andrea Mingardi ha presentato il suo vinile al The Ale House Club di fronte a un pubblico di fan che ha fatto registrare il sold out anche fuori dal club, in occasione della prima iniziativa per i 25 anni del Mei che si terrà dal 2 al 4 ottobre 2020.

Mingardi prima ha visitato la mostra di Picasso al Mic con l’Assessore alla Cultura Massimo Isola, sottolineando la sua grande competenza ed esperienza e ricevendo dalle mani del Vicesindaco Isola e di Giordano Sangiorgi un premio speciale alla carriera: un disco in ceramica e alcune pubblicazioni del Museo Internazionale delle Ceramiche.