Emozioni ad alta quota: il campione italiano di acrobazia a motore vola con le Frecce Tricolori

Arriva lo spettacolo aereo di 'Valore Tricolore' sui cieli di Punta Marina. Sabato 22 le prove e domenica 23 lo spettacolo vero e proprio: l'airshow delle Frecce Tricolori si svolgerà a partire dalle 15.00 e sarà visibile dal litorale del lido ravennate fino alle 19:00.

Sarà la prima volta a Punta Marina per Andrea Pesenato, pilota tre volte campione italiano di acrobazia a motore, vincitore del Trofeo Crippa 2019 cat. Avanzata valido per il campionato italiano in corso. Andrea, col suo CAP 231 color oro con le inconfondibili stelle, incanterà il grande pubblico. Il volo di Andrea nasce per le competizioni proprio per l’estrema precisione di manovra che lo contraddistingue, ma il desiderio di coinvolgere e avvicinare sempre più persone al mondo dell’aviazione lo ha portato ad allenarsi e a specializzarsi anche nel volo artistico, coniugando così precisione e creatività.

Originario della provincia di Verona, Andrea vola con un monoposto CAP 231 che monta un motore Lycoming AEIO-540-L1 B5D air-cooled flat-six, 224 kW (300 hp) e resiste a +9 e a -9 G. Questo aereo vanta una storia importante poichè è appartenuto a ben tre campioni del mondo che proprio pilotandolo hanno toccato la vetta più alta nella competizione acrobatica. Un aereo non semplice da pilotare rispetto ad altri mezzi più recenti, ma intriso di un fascino unico, simbolo dell’affiatamento tra uomo e macchina, dell’abilità acrobatica senza tempo. A Punta Marina tutti pronti a seguire le stelle del CAP 231 del campione Andrea Pesenato.