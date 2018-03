Animali, natura e percorsi d'avventura: riapre il Parco naturale di Cervia

Tempo di risveglio al Parco Naturale di Cervia, che aprirà la nuova stagione giovedì 29 marzo. Intenso lavoro in questo periodo per il Consorzio Parco Naturale, gestore dell’area: le condizioni meteo particolarmente rigide di fine febbraio e inizio marzo hanno reso necessari ulteriori lavori di sistemazione dei recinti degli animali e di riqualificazione delle voliere di alcuni uccelli. Inoltre si sta lavorando per assicurare un completo assestamento delle condizioni ambientali e per favorire l’acclimatamento esterno degli animali più sensibili alle basse temperature. Tutti gli animali della fattoria, comunque, stanno bene e sono pronti ad accogliere gli ospiti primaverili che, complice il clima più mite, vorranno fare un’esperienza al parco naturale. In piena efficienza per la stagione primaverile ed estiva sarà anche il ParcoAvventura, con i percorsi per bambini e adulti.