AnimaLugo, Simone Baioni eletto come nuovo presidente del consorzio

È Simone Baioni il nuovo presidente del Consorzio AnimaLugo. Titolare del bar Timiama in centro, prende il posto di Franco Bernardi, che ha retto il Consorzio negli ultimi quattro anni. Baioni è stato eletto all’unanimità dal nuovo consiglio direttivo, nominato nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi martedì nella sede di Ascom Confcommercio di Lugo.

“In questi anni da presidente di AnimaLugo ho lavorato insieme a tutti i soci del Consorzio per valorizzare la nostra città e con lei le attività commerciali lughesi – commenta il presidente uscente Bernardi - Grazie a un grande lavoro di squadra abbiamo proposto eventi e iniziative di qualità che hanno riscosso un grande successo, come testimoniato, per citare solo l’ultimo caso, dalla più recente edizione del Lugo Garden Festival. Il lavoro a favore della nostra città deve proseguire e per questo faccio i miei migliori auguri a Simone Baioni e a tutto il consiglio direttivo, certo che sapranno valorizzare nel migliore dei modi la nostra Lugo. Ci tengo a ringraziare, per il supporto dimostrato in questi anni, l’Amministrazione comunale, le associazioni di categoria e l’agenzia Wap e tutti i consorziati che hanno creduto in questo progetto”.

“Ringrazio il presidente Franco Bernardi per il lavoro svolto in questi anni e il Consorzio AnimaLugo per la fiducia che mi è stata concessa, assumo questo incarico sperando di poter fare qualcosa di concreto per Lugo - ha dichiarato Simone Baioni -. Lavoro in centro da circa vent’anni e ho visto cambiare molte cose: credo che oggi i lughesi per primi abbiano bisogno di riscoprire cosa significhi voler bene alla propria città; ci si limita sempre di più alle critiche, senza però passare all’azione concreta, e questo non aiuta di certo la crescita di una comunità. Da parte mia si tratta quindi di un impegno dovuto, proprio perché sono convinto che ognuno dovrebbe partecipare più attivamente alla vita del nostro centro urbano”. Il nuovo consiglio direttivo, oltre al presidente, è composto da Franco Bernardi, Laura Ercolani (vicepresidente), Mattia Cornacchione, Oliviero Gallegati, Stefania Guerzoni, Domenico Medri, Valentina Putti, Umberto Ricci Picciloni, Vincenzo Coletta.