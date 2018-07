Anmic riceve in dono un nuovo mezzo per il trasporto dei volontari

Anmic festeggia la consegna del nuovo mezzo che sarà a disposizione per il trasporto dei soci e non che ne faranno richiesta. Una giornata resa possibile grazie ai volontari Oliviero, Franco, Amedeo e Doriano e alla Concessionaria fratelli Benelli che hanno fornito il mezzo in comodato d'uso gratuito per tre anni.

Il Presidente Francesco Deggiovani ha sottolineato l’importanza della sinergia delle varie forze sul territorio, il privato, le associazioni e le amministrazioni che sostengono e collaborano alla co-progettazione di progetti al servizio dei cittadini. "Ogni volta che ritorno da un viaggio con una persona bisognosa rientro più ricco", spiega Oliviero. "Ognuno di noi lavora per avere un guadagno - aggiunge Alessandro Benelli - la nostra azienda è sempre stata vicino al sociale e siamo felici di collaborare a questo progetto, non sempre è scontato che chi rientra a casa dal lavoro si senta anche soddisfatto di essere utile". La ditta Focaccia ha curato l'allestimento del furgone e il graficoltore Luca ha fatto "volare" i gabbiani della libertà di Anmic. Da giovedì il mezzo sarà in strada al servizio dei cittadini.