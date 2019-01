Una concorrente ravennate protagonista di "Avanti un altro!" su Canale 5

C'è anche una ravennate (d'adozione) tra i partecipanti della puntata di mercoledì sera di "Avanti un altro!", programma televisivo a premi in onda su Canale 5. Annamaria Bava, 45enne titolare del bar "Il Nazionale" di piazza del Popolo in pieno centro a Ravenna, ha infatti risposto con simpatia alle domande dei conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La donna, a Ravenna da 12 anni ma originaria di Scafati in Campania, ha intonato anche una canzone in napoletano, salutando il marito Franco e i figli Daniele, Michela e Lorenzo Pio. La 45enne non ha poi mancato di fare un "rito propiziatorio" a Bonolis; immancabile, infine, la "palpata" portafortuna al conduttore prima di pescare il "pidigozzo". Annamaria purtroppo non ha saputo rispondere alla domanda del concorrente "XXL", uscendo senza portare a casa alcuna somma.