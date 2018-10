I bimbi festeggiano i 137 anni dell'asilo con le "Numeriadi"

Si sono svolte sabato in piazza Vittorio Emanuele II a Cotignola le “Numeriadi”, le olimpiadi per giocare con i numeri organzizate dall’asilo “Carlo Maria Spada” per festeggiare il suo 137esimo compleanno. L'asilo Carlo Maria Spada ringrazia il Rotary Club di Lugo che anche per l'anno 2018/19 finanzia il progetto di matematica per i bimbi del nido e della scuola dell'infanzia. Le Numeriadi, organizzate già da diversi anni, sono "la verifica" concreta di quanto realizzato durante tutto l'anno. L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Cotignola.