Lui 90enne, lei 79enne: l'amore non ha età, celebrati i 60 anni di matrimonio

L’hanno chiamata "Festa dell’Amore" quella organizzata nei giorni scorsi alla Cra Santa Chiara di Ravenna per celebrare le Nozze di Diamante di Giorgio Arceri e Nadia Bassi, rispettivamente di 90 e 79 anni. I coniugi, che solo da poche settimane vivono separati dopo l’ingresso di Giorgio in struttura, si sono sposati 60 anni fa e hanno percorso un lungo tratto di vita insieme. Giorgio infatti, originario di Olevano Romano (Roma), fece il corso da sottoufficiale a Nettuno ed entrò nella Polizia. A quel punto iniziarono i trasferimenti, da Roma fino a Ferrara, città natale di Nadia, che conobbe quando lei aveva solo 16 anni. Successivamente Giorgio diventò maresciallo della Polizia Stradale di Ravenna. I coniugi hanno due figlie, Monica e Patrizia, e tre nipoti.

"Le Nozze di Diamante di Giorgio e Nadia sono per noi una bella occasione per celebrare l’amore coniugale ma anche l’amore per i genitori, per i figli, per i nonni, gli zii; insomma l’amore per l’altro - ha sottolineato Michela Caponera, coordinatrice responsabile della Cra Santa Chiara -. Sappiamo che stare qui non è facile, perché significa aver raggiunto un’età importante, un’età in cui bisogna fare i conti col passato, con una vita intera vissuta tra scelte giuste, errori, gioie e rimpianti, un’età in cui dobbiamo accettare le cose che non riusciamo più a fare".

"Noi Operatori socio sanitari vi accompagniamo per un pezzetto non facile della vita, ma avremo svolto il nostro compito con successo se saremo riusciti a farvi rivivere l’amore, quello che ci mantiene vivi per sempre. Per questo ringraziamo con orgoglio e affetto anche chi ci aiuta attraverso l’esempio e attraverso atti concreti di generosità, come chi in questi anni ci ha donato ausili importanti o fatto donazioni - conclude -. Grazie a Nadia e a Giorgio che celebrano qui con noi i loro 60 anni di matrimonio e alle figlie Monica e Patrizia che hanno ispirato questa bellissima giornata".