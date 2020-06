Annullato il Palio del Niballo 2020: "Senza popolo non c'è festa"

A seguito della riunione del comitato palio che si è svolto nel tardo pomeriggio di mercoledì, in videoconferenza, preso atto dell'emergenza sanitaria covid-19 ancora in corso e il conseguente obbligo al rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria emanate dalle autorità competenti per questa tipologia di eventi, il comitato ha unanimemente ritenuto che non ci siano le condizioni minime per assicurare lo svolgimento delle manifestazioni del Niballo 2020.

Sono pertanto definitivamente annullate, per l'anno in corso e rinviate al prossimo anno, la Cerimonia di Donazione dei Ceri, le Gare delle Bandiere, la Bigorda d'Oro e il Palio del Niballo. L'amministrazione comunale di Faenza, i rioni e il gruppo municipale esprimono grande rammarico per questa decisione ritenuta inevitabile. Allo stesso tempo ribadiscono che il Palio del Niballo non può fare a meno, senza esserne snaturato, di una delle sue componenti essenziali: quella della socialità e dell’essere un motore di aggregazione per la città. "Senza popolo non c'è festa. Senza festa non ci può essere il Palio".