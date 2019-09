"Il mare in centro storico": taglio del nastro per un nuovo ristorante di pesce

Il mare in centro storico. Ha inaugurato sabato pomeriggio 'Il mare di Felice - il pesce in centro', nuovo ristorante in via Pellegrino Matteucci gestito dai titolari dell'ormai storica 'Antica bottega di Felice' di via Ponte Marino. Al taglio del nastro del ristorante di pesce, che sorge dove una volta si trovava la Vineria, erano presenti l'assessore al centro storico Massimo Cameliani e quello al turismo Giacomo Costantini.

"Roberto e Giordana Greco sono imprenditori che grazie alla loro professionalità contribuiscono all'attrattività e bellezza del centro storico di Ravenna - commenta Cameliani - Sono ristoratori tenaci che non hanno paura e hanno deciso di raddoppiare la loro presenza in città. Il nuovo ristorante punta tutto sulla qualità delle materie prime e sul "fatto tutto in casa", con un menù di pescato del giorno. In bocca al lupo Roberto e Giordana per la vostra nuova avventura!".