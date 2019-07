Anziana coppia di smarrisce in spiaggia, la loro riunione celebrata con un bacio

Durante il pattugliamento dell'arenile di Savio, una bagnina di salvataggio ha fermato gli agenti della polizia Locale per segnalare una signora 80enne che si era allontanta dal marito facendo perdere le proprie tracce. L'uomo, un 90enne, ha fornito alle divise una descrizione dettagliata della donna e sono partite le ricerche. Fortunatamente, dopo poco, l'anziana è stata ritrovata al Bagno Maracuja. Quando il personale della Municipale ha contattato l'80enne le ha spiegato di averle ritrovato il marito chiedendole, allo stesso tempo, se lo rivolesse indietro. La signora non ci ha pensato su un istante, ha risposto con un sorridente sì. I due si sono così potuti riabbracciare e l'uomo non ha detto nulla, non un rimprovero, non una richiesta di spiegazioni, non una parola fuori posto, si sono avvicinati l'uno all'altro e si sono baciati come due ragazzi innamorati.