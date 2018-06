Un'altra anziana derubata con la tecnica dell'abbraccio: a colpire forse la solita "esperta"

Ancora un furto con la collaudata tecnica dell'abbraccio. A subìrlo mercoledì mattina un'anziana ravennate. La donna si trovava in via Acquacalda, quando è stata avvicinata dalla malvivente con una scusa. Abbracciata la malcapitata, è riuscita con una mossa violenta a portarle via la collana. La vittima si è accorta di esser stata derubata, ma non è riuscita a riprendersi l'oggetto. La ladra, a quanto parela stessa che nell'ultimo periodo ha effettuato simili furti, si è allontanata a bordo di un'auto scura. Sull'episodio indagano i Carabinieri, intervenuti per soccorrere la vittima ed avviare le indagini del caso. Dall'Arma il consiglio di non dare troppa confidenza agli sconosciuti.