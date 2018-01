I vicini preoccupati lanciano l'allarme: anziana trovata riversa in casa

Una pratica di buon vicinato che ha salvato la vita di una povera anziana. Martedì sera, intorno alle 18.30, alcuni residenti di una traversa di via Zalamella hanno iniziato a insospettirsi dopo aver trascorso l'intera giornata senza vedere la loro vicina di casa, una 90enne che vive da sola. Preoccupati, i cittadini si sono dapprima recati a suonare il campanello a casa della donna; poi, non ricevendo risposta, hanno deciso di lanciare l'allarme allertando i soccorsi. Sul posto è subito giunta, come da protocollo, un'ambulanza e un'auto medicalizzata insieme ai Vigili del fuoco, che sono riusciti ad entrare nell'abitazione della 90enne. I pompieri, giunti all'interno, hanno trovato l'anziana riversa sul pavimento del salotto: la donna era in stato di shock e ha riportato alcuni traumi dovuti a una caduta avvenuta intorno all'ora di pranzo, quindi diverse ore prima. L'anziana è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con un codice di media gravità.