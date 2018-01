La vicina lancia l'allarme, anziana trovata sul pavimento: muore in ospedale

Ha avuto un malore in casa ed è deceduta qualche ora più tardi in ospedale. Lunedì mattina a Savio, in via dei Lombardi, una donna ha lanciato l'allarme preoccupata per la sua vicina di casa, un'83enne che viveva da sola: la vicina, infatti, dopo non aver visto la sua amica uscire di casa e dopo aver provato a suonare al suo campanello senza ricevere risposta, intorno alle 10 ha chiamato i soccorsi del 118, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervia.

I pompieri, per entrare nell'abitazione, hanno infranto una finestra: una volta entrati hanno trovato l'anziana riversa per terra, incosciente, che dava qualche debole segnale di vita. La donna è stata immediatamente trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena, dove purtroppo qualche ora dopo il ricovero è deceduta: secondo i medici sarebbe stata colta da un malore fatale. Sul posto sono stati chiamati anche i Carabinieri di Savio e quelli di Cervia, che hanno ispezionato l'appartamento in cerca di eventuali segni d'effrazione, ma a parte la finestra rotta dai Vigili del fuoco non hanno trovato altri segni di scasso.