Un'altra anziana ospite della "Baccarini" trovata positiva al Coronavirus

Un'altra degente della casa residenza anziani "Baccarini" di Russi è risultata positiva al Coronavirus. Mercoledì sera sono arrivati i risultati dei tamponi eseguiti nuovamente sugli ospiti della casa di riposo, che hanno segnalato come un'anziana sia risultata positiva dopo due tamponi già effettuati che, invece, erano risultati negativi. La donna è stata trasferita al Covid Hospital di Lugo, come già accaduto con gli altri ospiti della Baccarini risultati in precedenza positivi.

Sempre mercoledì "dalla struttura sono iniziate le videochiamate spiega il sindaco Valentina Palli - che, grazie al supporto imprescindibile degli operatori, permetteranno ai famigliari di vedere i loro anziani e di riavere un contatto con loro, seppur solo visivo. Teniamo duro".