Anziano positivo in casa di riposo: tutti negativi i tamponi sui dipendenti

Resta ancora il mistero su come il Coronavirus si sia insidiato all'interno della casa di riposo "Camerini" di Castel Bolognese, dopo che nei giorni scorsi un'anziana ospite era risultata positiva. E' infatti negativo l'esito di tutti i tamponi effettuati a tutto il personale della struttura - anche se, a onor del vero, mancano ancora 4 dipendenti che erano in ferie e ai quali verrà fatto il tampone martedì.

"Di tutti i residenti nella casa di riposo e di tutto il personale è risultata positiva solamente la persona di cui avevo dato notizia venerdì - comunica il sindaco Luca Della Godenza - Rimane dunque il quesito sul come questa persona abbia contratto il virus e rimane la consapevolezza dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dall'Asp. Naturalmente cercheremo nelle prossime ore di risolvere il quesito e lo faremo con Asl e Asp, ma lo faremo con la consapevolezza che all'interno della struttura non ci sono persone (lavoratori o ospiti) positivi al Covid-19. La persona contagiata è in ospedale ed è stabile, pur con qualche linea di febbre".