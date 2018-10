Anziana scippata cadde in terra e morì: assolto in tribunale l'accusato di omicidio

Assolto dall'accusa di omicidio preterintenzionale. Questa la sentenza nei confronti del 25enne tunisino Hatem Yaakoubi, accusato di aver causato la morte di un'anziana nel corso di uno scippo. Il processo era iniziato il mese scorso nell'aula di Corte d'Assise del Tribunale di Ravenna, riguardante il caso di Alma Matulli, la 78enne di Lugo che a settembre 2017 venne scippata mentre passeggiava insieme alla badante, aggredita alle spalle da un uomo che le strappò con violenza la catenina che indossava al collo spintonandola a terra, facendole battere la testa sull'asfalto. La donna morì dopo essere stata ricoverata per quattro mesi in ospedale.

L'imputato del processo, accusato di omicidio preterintenzionale, fu arrestato dopo il riconoscimento della badante che stava passeggiando con l'anziana. Yaakoubi si è sempre professato innocente, tanto da aver rifiutato di procedere con il rito abbreviato. Giovedì mattina in tribunale a Ravenna l'epilogo della vicenda: il tunisino è stato assolto, non essendo state ritenute sufficienti le prove a suo carico. E' probabile che la sentenza sarà impugnata in Appello da parte della Procura della Repubblica.