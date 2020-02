Decine di chiamate "mute" in Questura: la Polizia soccorre un'anziana in Darsena

Una storia a lieto fine che ha visto coinvolta un’anziana signora residente nel quartiere Darsena. Venerdì pomeriggio gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura sono intervenute, nel corso dei servizi di controllo del territorio, presso un’abitazione in Darsena, in quanto alla centrale operativa erano giunte numerose richieste di soccorso da un cellulare in cui l’interlocutore restava muto e si sentivano solo rumori di sottofondo.

Attraverso il sistema di localizzazione di cui è dotata la centrale operativa è stato individuato il luogo da dove partivano le chiamate, ovvero l’abitazione dove gli agenti si sono recati. All’interno hanno trovato un’anziana, con difficoltà deambulatorie, presa dallo sconforto a causa del telefono cellulare che si era guastato e che quindi faceva partire le telefonate di sos al numero unico di emergenza 112.

Poiché la donna abita al momento da sola e quello era l’unico telefono in suo possesso, gli agenti sono riusciti a individuare un laboratorio tecnico che ha riparato gratuitamente il cellulare, che è stato così ripristinato e riconsegnato all'anziana, dandole la possibilità di mettersi in comunicazione con i propri figli, attualmente all’estero.