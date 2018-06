Ha un malore nella piscina dell'albergo: nulla da fare per una turista tedesca

Ha perso la vita mentre faceva il bagno nella piscina dell'hotel in cui era ospite. Mercoledì pomeriggio una turista tedesca, una 80enne, è deceduta in acqua nella piscina di un albergo di viale Settima traversa pineta, a Milano Marittima. Gli altri turisti hanno visto la donna andare a fondo e il personale dell'hotel ha subito tratto la donna fuori dall'acqua iniziando le manovre di rianimazione, poi continuate a lungo dal personale del 118 giunto sul posto. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Ravenna, ma i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sembrerebbe dalle prime ipotesi trattarsi di un malore. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima.