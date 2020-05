Anziani rapinati nel vicentino: la presunta responsabile catturata nel ravennate

È stata catturata a Ravenna la cittadina di origine romena accusata di aver messo a segno due rapine ai danni di due anziani avvenute lo scorso ottobre rispettivamente a Monticello Conte Otto e poi a Costabissara, in provincia di Vicenza Era il 23 ottobre scorso quando un settantenne di Monticello Conte Otto si è presentato ai carabinieri della Tenenza di Dueville riferendo di esser stato avvicinato da una donna che diceva esser bisognosa d’aiuto. Questa nel ringraziare l’uomo - stando alla versione dei fatti fornita dalla vitttima - lo avrebbe preso per mano riuscendo ad impossessarsi del suo orologio d’oro, del valore di qualche migliaio di euro, strappandoglielo di dosso e dandosi alla fuga a bordo di un’autovettura.

Le indagini immediatamente condotte Tenenza Carabinieri hanno consentito di ricollegare tale episodio ad un’altra rapina eseguita con le stesse modalità alcuni giorni prima a Costabissara ai danni di un altro anziano, il quale aveva sporto denuncia al comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina. Un'articolata attività di indagine, condotta dai militari della Tenenza, che si sono anche avvalsi della consultazione dei sistemi di videosorveglianza comunali in uso al citato comando di Polizia Locale, ha portato all’individuazione della presunta autrice dei fatti, una romena senza fissa dimora, già gravata da precedenti specifici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’attività investigativa è stata avvallata dal Procura di Vicenza e poi riscontrata dal giudice per le indagini preliminari Roberto Venditti il quale quale ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Nella mattinata di giovedì la cittadina romena è stata rintracciata nella provincia di Ravenna dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagna Carabinieri di Lugo. Ora la donna è in carcere a Forlì.