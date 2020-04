Da giorni non si avevano sue notizie: trovato morto nel suo appartamento

In un momento in cui isolarsi in casa è una necessità e un obbligo giuridico, si è consumato a Gatteo Mare un dramma della solitudine. Un anziano di 75 anni, residente a Faenza, è stato trovato morto in casa, dopo che da qualche giorno non si avevano sue notizie. L'allarme era scattato proprio da parte dei familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella casa vacanze estiva martedì, nel tardo pomeriggio, con l'intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, che hanno fatto la macabra scoperta. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare Il decesso, causato con ogni probabilità da un malore. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola mercoledì.