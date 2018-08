Anziano perde l'orientamento e due minori si allontanano troppo dalla riva: doppio soccorso in mare

Duplice soccorso in mare. Nell’ambito dei servizi di vigilanza costiera e soccorso ai bagnanti, gli uomini della Squadra Nautica della Questura di Ravenna, in servizio di pattugliamento costiero con moto d’acqua nel tratto di mare antistante la costa ravennate compresa fra Milano Marittima e Tagliata di Cervia, hanno prestato soccorso in due diverse occasioni a tre bagnanti in difficoltà.

In particolare a Cervia, all’altezza del bagno Fantini, al limite dei 500 metri dalla costa, i poliziotti del mare hanno soccorso due ragazzine minorenni che con un materassino, senza remi, si erano allontanate dal punto dove erano scese in mare, ovvero il Circolo Velico di Cervia, e a causa del vento teso non erano più state in grado di raggiungere la costa; le due giovani, trainate a riva, sono state successivamente riaffidate ai genitori.

Successivamente, all’altezza di Tagliata di Cervia, gli agenti della Squadra Nautica hanno prestato soccorso a un anziano che, a 700 metri dalla costa, nuotava tra i natanti in transito. L’uomo, che ha riferito ai poliziotti di aver perso l’orientamento, è stato indirizzato e scortato sino a riva.