Aperte le iscrizioni ai Centri ricreativi estivi dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali

Fino a giovedì 30 maggio sono aperte le iscrizioni ai Centri ricreativi estivi nidi e scuole dell’infanzia. I Cren e i Crem si svolgono nei mesi di luglio e agosto per offrire un supporto all’organizzazione familiare dopo la chiusura dei servizi educativi-scolastici e sono rivolti a bambini già frequentanti da uno a sei anni, ai quali sono offerte attività di gioco e socializzazione. Sono aperti cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 17.

La domanda ai Cren e ai Crem va consegnata direttamente allo Sportello polifunzionale, viale Berlinguer, 68 a Ravenna nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13; martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30. Oppure è possibile fare l’iscrizione tramite mail a ufficioiscrizioni@comune.ra.it o tramite fax al n. 0544-546090 dell’Ufficio gestione servizi 0-6 e iscrizioni, con allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente. È previsto il pagamento anticipato della retta rispetto ai turni richiesti e la ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda. I requisiti, le sedi, le modalità di iscrizione e la retta per la frequenza sono consultabili alla pagina http://bit.ly/2VJojax. Per ulteriori informazioni: ufficioiscrizioni@comune.ra.it