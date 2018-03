Aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia: gli open day scuola per scuola

È aperto il bando per l'iscrizione ai servizi educativi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'anno 2018/2019 e, come sempre, tutte le strutture hanno programmato degli appositi open day per far conoscere i propri servizi. Agli open day i genitori saranno accolti dal personale educativo e avranno l'occasione di visitare gli spazi, conoscere la progettazione pedagogica, cogliere la qualità del contesto educativo e assaporare il clima di accoglienza e di cura che connota i servizi 0-3 dell'Unione della Bassa Romagna. Il bando generale e le informazioni specifiche per i singoli servizi sono disponibili sul sito dell'Unione www.labassaromagna.it. La domanda di iscrizione potrà essere presentata esclusivamente online.

Open day: dove e quando

Ad Alfonsine al nido Cavina, in via Spello, l'open day sarà giovedì 5 aprile dalle 17.30 alle 19.00; per i servizi del Comune di Bagnacavallo (asili nido 'La Fattoria' in via Ungaretti 3/A a Villanova di Bagnacavallo, 'La Tartaruga' in via Confalonieri 2 a Bagnacavallo e lo spazio bambini 'Lo Scoiattolo' in via Costituzione 2 a Bagnacavallo) l'open day sarà sabato 7 aprile dalle 10.00 alle 12; a Conselice il nido 'Mazzanti' di Via Kennedy 14 sarà aperto lunedì 26 marzo dalle 17.00 alle 19.00, il nido 'Landi' della frazione di Lavezzola, in via Rodari 2, sarà aperto giovedì 05 aprile dalle 17.30 alle 19.30; a Cotignola l'asilo nido 'Il Cucciolo' in piazza Giovanni Paolo II sarà visitabile giovedì 5 aprile dalle 17.00 alle 19.00. A Fusignano il nido 'Il Bosco' di via Falcone Borsellino 2 sarà visitabile previo appuntamento telefonico; a Lugo il nido 'Europa', in viale Europa 128, terrà l'open day lunedì 09 aprile dalle 17.15 alle 19, il nido 'Corelli' di largo Corelli 42 sarà aperto mercoledì 4 aprile dalle ore 17.15 alle ore 19 e il 'Quadrifoglio' di Voltana giovedì 5 aprile dalle 17.15 alle 19; a Massa Lombarda le sezioni primavera di via Sant'Antonio 4 e l'asilo nido 'Quadri' di viale Quadri 20 organizzeranno l'open day mercoledì 28 marzo dalle 18.00 alle 19.30; l'asilo nido 'Il Girasole' di Sant'Agata sul Santerno, in via Cavour 6, sarà aperto mercoledì 4 aprile dalle 17.30 alle 19.30. Il bando per l'iscrizione ai servizi educativi è aperto fino a lunedì 16 aprile.