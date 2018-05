Aperte le iscrizioni al corso di "orto elementare": ecco come funziona

Sono aperte le iscrizioni al Corso di orto elementare promosso dall’associazione HumuSapiens nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 maggio a Bagnacavallo, presso la sala didattica del Museo Civico delle Cappuccine e presso il campo dell’associazione, in via Granaroli. Il corso, che gode del patrocinio del Comune, sarà tenuto da Gian Carlo Cappello, che ha elaborato il suo metodo di coltivazione nel corso di decenni esperienze di tecniche colturali in giro per il mondo.

"Cappello coltiva senza usare nessun prodotto, a parte il fieno come pacciamatura, e senza lavorare il terreno e i risultati sono sorprendenti – spiegano gli organizzatori. – Per questo l’abbiamo chiamato per creare la nostra terza tipologia di orto. Dopo l’orto “sinergico” con Anna Satta (2016) e l’orto “naturale” con Luca Petrucci (2017), quest’anno nascerà nel campo di HumuSapiens l’orto “elementare”. Oltre alla tecnica, ci interessa che Gian Carlo racconti anche di un cambiamento possibile, testimoniato da esperienze concrete di coltivazione condivisa e proponga una visione del mondo diversa, lontana dal denaro e dalle logiche individualiste della nostra società".

Il corso inizierà sabato 26 maggio alle 10 con una prefazione teorica tenuta nella saletta didattica delle Cappuccine, in via Vittorio Veneto 1/a a Bagnacavallo. La parte pratica si svolgerà poi nel campo di HumuSapiens, in via Granaroli (parcheggio di fronte al civico 4). Teoria e pratica si alterneranno seguendo anche i ritmi della natura e del tempo atmosferico, quindi il programma preciso delle due giornate verrà concordato con i partecipanti il giorno stesso dell'inizio del corso. Sono previsti pranzi condivisi (ognuno porta qualcosa) al campo o nella sede di HumuSapiens in centro a Bagnacavallo. Il corso è a offerta libera. Per motivi assicurativi è necessario aderire, anche il giorno stesso, all’associazione di promozione sociale HumuSapiens (quota annuale 15 euro). Prima del corso, venerdì 25 maggio alle 21, Gian Carlo Cappello presenterà il suo libro La civiltà dell’orto presso la Bottega Matteotti, in via Matteotti 26 a Bagnacavallo. L’ingresso è libero. Informazioni e iscrizioni (possibilmente entro giovedì 24): ass.humusapiens@gmail.com, 334 3312289.