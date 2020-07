Aperto il bando per l'assegnazione di alloggi agli studenti universitari

È aperto il bando per l’assegnazione dei posti alloggio destinati agli studenti iscritti ai corsi di laurea del Campus di Ravenna, dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘G.Verdi’ di Ravenna. I posti alloggio gestiti da Fondazione Flaminia in convenzione con il Comune di Ravenna negli appartamenti di via Nino Bixio e di via Le Corbusier sono 74.

Il prezzo della retta è, nel caso di via Nino Bixio, di 250 euro mensili per la stanza singola e di 210 per la stanza doppia, più le spese; nel caso di via Le Corbusier, di 165 euro mensili per la stanza singola e di 140 per la stanza doppia, più le spese. Le domande di partecipazione devono pervenire preferibilmente mediante posta elettronica all’indirizzo mail alloggi@fondazioneflaminia.it entro venerdì 28 agosto.

Il bando è disponibile su www.fondazioneflaminia.it. Come lo scorso anno, per gli studenti internazionali, Fondazione Flaminia in collaborazione con il Campus di Ravenna riserverà uno specifico bando-alloggi che uscirà nei prossimi mesi.