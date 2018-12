Aperto il bando per la gestione del bar del "Parco Primieri"

È aperto il bando per l’assegnazione della gestione del bar “Parco Primieri” di Fusignano, situato in via Fratelli Faccani. Il progetto di gestione è rivolto a tutte le associazioni sportive, culturali, di aggregazione, eccetera, regolarmente costituite, e ai singoli cittadini interessati a progetti di aggregazione. Il progetto, in particolare, dovrà operare affinché non ci siano solo fruitori, ma cittadini partecipi e protagonisti attivi alle iniziative sportive, culturali e ricreative che si intenderà svolgere e proporre (sport, attività culturali, attività di aggregazione, eccetera).

Il Parco Primieri è un luogo di aggregazione e ritrovo per le famiglie oltre che luogo di aggregazione per anziani, per giovani e adolescenti del territorio. Gli interessati dovranno fare pervenire alla sede dell’Agis, indirizzo via Giovanni XXIII (Palazzetto dello sport), 48034, Fusignano (RA), entro le 12 di venerdì 18 gennaio 2019 la richiesta di partecipazione al colloquio di selezione, allegando un proprio progetto gestionale. I moduli di partecipazione e il bando completo sono consultabili sul sito www.agisnoprofit.it , oppure è possibile richiedere direttamente i moduli presso l’ufficio Agis (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30). Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 054552978.