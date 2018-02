Aperto un bando per la gestione del centro sportivo

L'Agis di Fusignano ha indetto un bando per l'assegnazione della gestione del centro sportivo della frazione di Maiano Monti, in piazza dello Sport 4. Il centro sportivo di Maiano è un luogo di aggregazione e ritrovo per gli sportivi, oltre che luogo di aggregazione per anziani, giovani e adolescenti del territorio. Comprende circolo bar, saletta polivalente (sala civica), campo da calcio, campo da calcetto, tre campi da beach tennis e beach volley e un'area verde attrezzata. La struttura è gestita da Agis tramite concessione del Comune di Fusignano (delibera comunale numero 4 del 4 marzo 2015). Il progetto di gestione è rivolto a tutte le associazioni sportive, culturali, di aggregazione etc. regolarmente costituite e ai singoli cittadini interessati a progetti di aggregazione. Il progetto, in particolare, dovrà tener conto delle esigenze, delle necessità e proposte delle associazioni locali e dovrà operare affinché non ci siano solo fruitori, ma cittadini partecipi e protagonisti attivi alle iniziative di vario tipo che si intenderà svolgere e proporre.

Gli interessati dovranno fare pervenire entro le 12 di venerdì 23 marzo la richiesta di partecipazione al colloquio finale, allegando un proprio progetto gestionale. La richiesta va inoltrata alla sede dell’Agis Fusignano, via Giovanni XXIII, presso il palazzetto dello sport, 48034 Fusignano (Ra). I moduli di partecipazione e il bando completo sono consultabili sul sito www.agisnoprofit.it, oppure si possono richiedere direttamente i moduli presso l’ufficio Agis. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 054552978 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30), oppure inviare una email a agis_fusignano@libero.it.