Inaugura il nuovo supermercato nell'ex concessionaria: darà lavoro a 53 persone

C'è chi apre e c'è chi chiude. Se infatti già da qualche giorno sono iniziate a girare voci sull'imminente chiusura della Coop di via Aquileia, in zona Darsena, giovedì inaugura il nuovo Eurospar in via Romea sud, nella ex sede della concessionaria Francia - location contestata nei mesi scorsi per la presenza, poco distante, di una necropoli.

Quello che aprirà i battenti giovedì mattina è il secondo supermercato a gestione diretta a Ravenna (dove è già presente in via Canalazzo) da parte di Aspiag service, concessionaria Despar per l'Emilia Romagna. Al taglio del nastro del nuovo supermercato ravennate, previsto per le 8.30, è prevista anche la presenza del sindaco Michele de Pascale. L’investimento complessivo per la realizzazione del supermercato e per le opere di urbanizzazione ammonta a circa otto milioni di euro.

Nel nuovo Eurospar lavoreranno 53 persone: cinquanta di loro sono nuove assunzioni da parte dell’azienda, che in tutto conta quasi ottomila collaboratori, e a coordinare la squadra è lo store manager Tiziano Duò. All'interno del supermercato, che occupa 1499 metri quadri, trovano spazio circa 21mila prodotti, prevalentemente alimentari. Nel parcheggio sono disponibili 141 posti auto. “Siamo consapevoli che le attività della grande distribuzione hanno un impatto significativo sul territorio e sulle città in cui viviamo e lavoriamo - spiega Alessandro Urban, coordinatore Despar per l'Emilia Romagna - per questo ci siamo dati come priorità quella di inserirci nel territorio rispettandone le esigenze, tutelando l’ambiente e crescendo in sintonia con le comunità locali. Vogliamo confermare questo nostro impegno anche con questo nuovo negozio a Ravenna, lavorando seriamente per meritare la fiducia dei ravennati”.