La città a portata di app: informazioni e servizi tutti sullo smartphone con 'CityWay'

Riunire in una sola app tutti i servizi utili a cittadini e turisti, e al contempo essere una "vetrina" per i commercianti: è l'obiettivo della nuova applicazione 'CityWay', patrocinata da Confesercenti Ravenna. "Con piacere sposiamo questo progetto, che ha lo scopo di unificare utilità, servizi, informazioni, turismo e commercio per il cittadino e il turista in un’unica app - spiega Riccardo Ricci Petitoni, responsabile per il Settore Commercio & Centro Storico di Confesercenti Ravenna - nella convinzione che la semplificazione sia la chiave di volta per rendere più funzionale e apprezzato l’ecosistema cittadino, di cui fanno parte anche le nostre imprese, che di sviluppo e promozione dei nostri centri urbani vivono”.

L'app, infatti, riunisce una serie di servizi e informazioni per facilitare la ricerca al cittadino e al turista: diventa così più semplice, tramite la geolocalizzazione, trovare negozi, farmacie di turno, ristoranti, monumenti da visitare; ma allo stesso tempo è utile anche ad attività e commercianti per farsi promozione e comunicare promozioni. Al momento l'app è attiva su Ravenna e Faenza, ma entro qualche mese lo sarà anche sui Comuni della Bassa Romagna e del Cervese.

"CityWay è un’app che ha l’ambizione di racchiudere all’interno della propria infrastruttura una serie di informazioni e di servizi che l’utente altrimenti può trovare solo attraverso una miriade di altre applicazioni o siti web, ognuna pensata per fare o comunicare una sola cosa, mentre CityWay fa a monte tutto questo lavoro, presentando informazioni e utilità in un’unica piattaforma, più semplice, più immediata e più fruibile - illustra Maurizio Manara, referente del progetto - Si possono trovare informazioni istituzionali sulla città, sugli uffici pubblici e sui servizi disponibili online, così come informazioni sugli eventi, i mercati e i parchi cittadini, nonché riferimenti squisitamente turistici su cosa fare e vedere in città, itinerari, luoghi d’interesse. A questo sarà affiancata una parte dedicata alle imprese, che potrà dar loro occasioni di visibilità, una vetrina in cui farsi trovare e promuovere, integrandosi appieno nel resto dell’infrastruttura CityWay. Le attività che lo richiederanno saranno dotate di una vetrofania con un QR code per scaricare l'app”.

"La trovo un'ottima iniziativa e una bella operazione di marketing per le attività commerciali - aggiunge Giacomo Costantini, assessore a turismo, coordinamento eventi e smart city del Comune di Ravenna - Le app hanno più successo quanto più riescono a essere utili. E' molto positivo il fatto che si riesca a coinvolgere tutta la città e non solo il centro storico. Così facendo migliora anche l'approccio organizzativo all'azienda del piccolo contenitore, imparando nuove procedure e alleggerendole anche per soffrire meno la concorrenza dell'online". Spostandosi di comune in comune, infatti, CityWay si geolocalizza restituendo le informazioni personalizzate a seconda del luogo in cui ci si trova: un modo per compendiare al meglio le necessità del cittadino pendolare e del turista sempre più in movimento. L’app CityWay è già disponibile su Google Play ed Apple Store, e presto sarà scaricabile direttamente anche dal sito Confesercenti Ravenna.