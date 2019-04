Appalti Hera, lavoratori delle cooperative sociali in assemblea

La Fp Cgil organizza a Ravenna per mercoledì 24 aprile alle 18, all’hotel Cube in via Masotti, un’assemblea dei dipendenti, iscritti alla Fp Cgil e simpatizzanti, delle cooperative sociali che operano negli appalti Hera.

“I temi all’ordine del giorno - spiegano Alberto Mazzoni e Sara Massaroli della Fp Cgil Ravenna - sono la corretta applicazione del Fise nell'attuale appalto dell'igiene ambientale, le prospettive della futura gara d'appalto prorogata da Atersir con avvio entro il 2019, l’inquadramento del personale impegnato nella raccolta porta a porta, la guida dei mezzi con patente C e le stazioni ecologiche. La futura gara d'appalto dovrà dare risposte occupazionali e ambientali, ma soprattutto di salute e sicurezza a tutte le persone occupate a prescindere dall'azienda e dal contratto di riferimento”.