Appartamenti per giovani cresciuti "fuori famiglia": al via una raccolta fondi per il progetto "Casa dolce casa"

14 appartamenti, 50 posti a disposizione nelle città di Ravenna, Verona, Rimini, Bologna, Trento e presto anche Milano. Sono questi attualmente i numeri di “Casa dolce casa”, il progetto attraverso cui l’associazione Agevolando offre opportunità abitative a giovani cresciuti in affido, comunità o casa-famiglia, nella logica dell’housing sociale. Gli appartamenti - concessi in comodato d’uso gratuito da cittadini privati, associazioni o enti pubblici – necessitano di essere arredati o, in alcuni casi, del rinnovo di vecchi arredi. Ecco allora l’idea di una campagna di crowfunding: tutti potranno contribuire, anche donando una piccola cifra, a rendere le case in cui i ragazzi vivono sempre più belle e accoglienti.

Su Rete del Dono è possibile sostenere il progetto con una donazione tramite bonifico bancario, carta di credito o Paypal. "L’obiettivo - viene spiegato - è raccogliere 15.000euro: 6000 euro serviranno per attrezzare gli appartamenti che sono completamente sprovvisti di tutti gli arredi di base, 5000 euro per completare gli arredi, dove necessario, 4000 euro per poter sostituire gli arredi molto vecchi, rotti o in cattivo stato".

"Il progetto Casa Dolce Casa ha questo scopo: non solo dare un tetto a ragazze e ragazzi, ma anche un contesto educativo e di crescita. Inoltre tutti i progetti hanno un tempo massimo di 12/18 mesi: proprio perché l’esperienza sia intesa come un “ponte” verso la piena autonomia. I ragazzi sono coinvolti attivamente nel progetto, proprio perché sia vissuto come occasione di crescita. Agevolando invita tutti a condividere e sostenere il progetto “Casa dolce casa” con una donazione, per offrire a questi ragazzi l’opportunità di avere un luogo sicuro dove vivere e costruire serenamente il proprio futuro".