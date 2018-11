Appassionato di body building fa razzia di articoli sportivi nel negozio: in manette

Ha fatto razzia di integratori anabolizzanti e altra merce al Decathlon di Faenza, ma è stato scoperto. A finire nei guai è stato un 30enne appassionato di body building, che sabato sera è stato arrestato dai Carabinieri di Granarolo faentino. L'uomo, infatti, è stato scoperto a rubare all'interno del negozio di articoli sportivi da un militare fuori servizio. Dalla perquisizione in auto, infatti, sarebbero spuntati fuori un coltello, un bastone telescopico e alcuni farmaci anabolizzanti, tutti prodotti che il 30enne non avrebbe pagato. L'uomo è stato quindi arrestato. Dei fatti è stato informato il Pm di turno ed è stata chiesta la convalida da parte del Gip. Il 30enne è stato poi accompagnato in carcere a Ravenna.