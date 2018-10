Appena scarcerato torna a perseguitare la ex: stalker di nuovo in manette

Era appena stato scarcerato per la commissione del medesimo reato: la Polizia di Stato ha nuovamente arrestato un 33enne marocchino per il reato di atti persecutori. Pochi giorni prima, dopo aver forzato il portone di casa, l'uomo era entrato nell’abitazione dove aveva vissuto con la ex compagna. La donna, spaventata e intimorita, aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine, che sono immediatamente intervenute arrestando l’uomo per i reati di minacce e stalking. Successivamente l’uomo è stato rimesso in libertà con il divieto di avvicinarsi alla vittima, comportamento che invece ha reiterato.

Quest’ultimo, nel pomeriggio di mercoledì, si è presentato sul luogo di lavoro della donna pretendendo, in modo minaccioso, la restituzione di una somma di denaro e di alcuni capi di abbigliamento. Alla vista dell’ex compagno la vittima, terrorizzata, ha telefonato al Commissariato di Faenza, che ha inviato una volante sul posto. Qui i poliziotti hanno individuato il molestatore, che è stato accompagnato presso il Commissariato e arrestato. Dopo avere trascorso la nottata presso le celle di sicurezza del Commissariato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il 33enne è stato accompagnato in carcere a Ravenna e trattenuto per disposizione del Giudice Corrado Schiaretti a seguito di aggravamento della misura cautelare per recidiva del reato di stalking.

LE NOTIZIE DI OGGI