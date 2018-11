"Apprendere competenze per invecchiare bene": un corso per gli anziani

Proseguono le iscrizioni al corso sperimentale “Life Skill Education: apprendere competenze per invecchiare bene”, condotto da Manuela Zambianchi dell’Università di Bologna nell’ambito della ricerca sull’invecchiamento attivo e sulle possibilità di contrastare il declino derivato dall’età. Gli incontri si terranno da venerdì 16 novembre alle 14 nella sala del Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo.

Per partecipare è necessario iscriversi entro sabato 10 novembre presso gli uffici Urp dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna, oppure presso la portineria della Casa della salute di Bagnacavallo. L’iniziativa, promossa dal Servizio sociale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con l’Ausl della Romagna e l’Associazione Alzheimer di Lugo, è riservata agli ultra sessantacinquenni e finalizzata al potenziamento di alcune competenze, come il pensiero critico e la capacità decisionale, per sostenere e contrastare il declino dell’abilità determinate dall'invecchiamento e favorire nell’anziano il mantenimento dell’autonomia personale e promuoverne il benessere globale e l’autostima.