Approvata la mappa 'slot free' dei luoghi sensibili: "E ora interverremo sulla pubblicità"

Scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali operanti in ambito socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, ma anche gli otto siti Unesco presenti in città, cinema e teatri, e per il futuro si valuteranno anche sportelli bancomat, aree verdi non attrezzate, biblioteche e centri per anziani. Anche il Comune di Ravenna, durante il consiglio comunale di martedì pomeriggio, ha approvato all'unanimità gli indirizzi per la mappatura dei luoghi sensibili come da legge regionale sul gioco d'azzardo.

L'assessore Valentina Morigi ha spiegato che tra un anno sarà possibile valutare eventuali nuovi ampliamenti della mappa 'slot free', in attesa anche di una normativa nazionale. Intanto si lavora per capire se sia possibile intervenire sulla pubblicità. Di certo, sottolinea l'assessore, la mappatura è "uno strumento da mettere in campo, ma non sufficiente. Occorre puntare decisamente sulla cultura e sui progetti di prevenzione, a partire dalle scuole". Mentre la "vera sfida" per l'assessore sarebbe rappresentata dal gioco online, dal sommerso e dai legami con situazioni di legalità 'border line'. Ravenna prosegue così un percorso partito quattro anni fa con il tavolo comunale, ora distrettuale, di contrasto al gioco d'azzardo che tiene insieme Comuni, Ausl e associazioni. E poi l'ordinanza per limitare gli orari di apertura, la modifica del Rue e le risorse investite sulla cultura, con progetti nelle scuole medie ed elementari. Dunque un lavoro "in sintonia", conclude l'assessore, con la legge regionale. "Oggi abbiamo segnato un altro piccolo passo avanti nel nostro impegno nel contrasto alle ludopatie - commentano dal Pd - che sappiamo non essere risolutivo ma che, insieme al prezioso lavoro di tante associazioni e dei servizi dedicati, può avvicinarci ulteriormente al nostro obbiettivo".

Il comune di Ravenna ha una popolazione di 159.057 abitanti con un reddito pro-capite pari a 20.837 euro. Le giocate pro-capite annuali nel corso del 2016 sono pari a 1030 euro (nel 2015 erano 982,7 euro). In totale, in 365 giorni sono stati giocati 163,85 milioni (69,8 milioni nelle "awp", le slot presenti in bar e tabaccherie, 94 milioni nelle videolottery presenti nei locali dedicati). In città sono 1502 gli apparecchi presenti (1254 awp e 248 videolottery), con una media di 9,4 apparecchi ogni 1000 abitanti. Rispetto all'anno precedente le giocate aumentano del 4,8%, gli apparecchi awp del +14,6%, mentre le videolottery diminuiscono del -12,1%.