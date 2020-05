Approvate manutenzioni straordinarie in diverse scuole della città

Sono stati approvati dalla giunta interventi di manutenzione straordinaria alla scuola d’infanzia Mani fiorite in via Caorle 28, alle primarie Classe in via Romea sud 247, Randi in via Marzabotto 10 e all’Istituto musicale Verdi in via Di Roma 33 per un valore di oltre 102mila euro. I lavori si svolgeranno nel periodo estivo per essere conclusi prima dell’avvio delle attività didattiche.

La scuola dell’infanzia Mani fiorite, ospita bambini di età compresa fra i 3 ed i 6 anni. Al fine di differenziare e rendere maggiormente flessibile l’offerta dei servizi per l’infanzia presenti sul territorio, è stato programmato questo intervento in cui, nell’ambito del rifacimento dei servizi igienici, si creano gli spazi con le caratteristiche adatte ad attivare una sezione primavera per bambini di età compresa fra i 2 e i 3 anni. Gli interventi comprendono il rifacimento dei servizi igienici delle tre sezioni didattiche con la rimozione dei sanitari, dei pavimenti e dei rivestimenti, il rifacimento della distribuzione idrico-sanitaria e degli scarichi e la posa dei nuovi pavimenti e rivestimenti, dei sanitari e delle rubinetterie, infine si provvederà alla tinteggiatura dei locali.

Alla scuola primaria di Classe sono previsti il miglioramento del comfort acustico della mensa con l’installazione di pannelli acustici fonoassorbenti fissati al solaio e il ripristino di porzioni di pavimentazione, il risanamento di pareti esterne in muratura dei locali adibiti a deposito e del laboratorio didattico e la realizzazione di sistema isolante a cappotto.

Alla scuola primaria Randi si procederà con l‘allestimento di un laboratorio per attività scientifiche con l’accorpamento di locali adiacenti, ad alcune modifiche impiantistiche e alla realizzazione di un cancello di collegamento interno con l’attigua scuola dell’infanzia Gaudenzi.

Per quanto riguarda il Verdi è in programma il miglioramento del comfort acustico della biblioteca utilizzata anche per la didattica musicale. Al fine di ottimizzare il livello sonoro, si prevede l’installazione di pannelli acustici fonoassorbenti fissati alle pareti del locale.