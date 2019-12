Approvati i lavori su via Trova e via Viazza: al via nel 2020

Le vie comunali Trova e Viazza sono quelle che più di altre hanno risentito della chiusura per circa dieci mesi della strada statale Ravegnana, perché utilizzate come viabilità alternativa con un aumento significativo del traffico anche pesante. La giunta ha approvato il progetto preliminare per interventi di manutenzione straordinaria pari a 1.300.000 euro, che ne consentiranno la piena riqualificazione.

Per quanto riguarda la via Trova, lunga 3.700 metri e larga 4,60 metri, che collega la strada provinciale 3 via Gambellara con la provinciale 27 via Cella, si interverrà con il risanamento della pavimentazione stradale, che si presenta ammalorata in diversi punti pur senza particolari avvallamenti e cedimenti strutturali, confermando il buono stato di conservazione della fondazione. L’intervento sarà completato dal rifacimento della segnaletica orizzontale e la sostituzione della segnaletica verticale ammalorata.

La via Viazza, lunga 3400 metri con larghezza variabile da 5,60 a 7 metri, si sviluppa dalla provinciale 27 via Cella fino alla via Chiesa ed è fiancheggiata a sinistra dallo scolo consorziale Fosso Ghiaia e a destra dallo scolo consorziale Viazza di Saiano Inferiore. Il primo tratto di 2350 metri risulta maggiormente dissestato, mentre il secondo tratto di circa 1050 metri si presenta con una pavimentazione usurata ma non avallata. Sono stati previsti pertanto interventi diversificati che tengono conto dello stato dei due tratti e che, a compimento dei lavori, vedranno il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sostituzione della segnaletica verticale ammalorata.

L’intervento è inserito nel piano degli investimenti 2020/2022, con l’investimento a carico del Comune per l’annualità 2020. Lo svolgimento dei lavori avverrà nell’ambito dell’Accordo quadro in essere per il periodo 2019/2022. L’inizio dei lavori è previsto entro il primo semestre del 2020.