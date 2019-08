Apre il cantiere per la posa del 'labirinto-mosaico' nel giardino del carcere

Giovedì, in seguito a una prima serie di lavori preparatori relativi alla disposizione dei mosaici, si apre ufficialmente il cantiere per la posa in opera del labirinto pavimentale in mosaico nel giardino di fronte al carcere di Ravenna. Il Comitato tecnico-scientifico nominato per seguire gli sviluppi del progetto, per aiutare le giovani maestranze del Dis-Ordine a svolgere le complesse operazioni di messa a dimora della preziosa collezione, ha incaricato l’impresa ravennate Dollia Costruzioni e Ristrutturazioni di Dollia Gojart.