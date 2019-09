Apre il nuovo ponte che attraversa il canale consorziale Via Cupa Nuovo

E’ prevista nel tardo pomeriggio di venerdì l’apertura alla circolazione del nuovo ponte al confine tra il comune di Cervia e il comune di Ravenna che attraversa il canale consorziale Via Cupa Nuovo e che costituisce il collegamento tra la strada provinciale 80 viale Nullo Baldini e la strada del Comune di Ravenna via Argine Sinistro Savio. Il nuovo ponte è stato realizzato in acciaio corten e presenta una larghezza della sede stradale pari a 4,70 metri, mentre la larghezza utile della carreggiata risulta pari a 3,50 metri.

Il Comune di Cervia aveva disposto il divieto di accesso sul vecchio ponte Bailey in seguito a verifiche che ne avevano fatto emergere l’inidoneità al transito, al fine di evitare qualsiasi rischio per la pubblica incolumità. Nel 2017 è stato approvato un accordo istituzionale tra il Comune di Cervia e il Comune di Ravenna finalizzato a disciplinare i rapporti tra i due enti per la realizzazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione e al rifacimento di alcuni ponti, tra cui questo, che ha comportato un investimento di 330mila euro finanziato per 300mila euro dal Comune di Ravenna e per 30mila euro dal Comune di Cervia, incaricato anche dell’attività di stazione appaltante.

Nella foto il vecchio ponte