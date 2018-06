Apre la nuova piscina estiva di Russi: anche corsi di nuoto e fitness

L’attesa è ormai finita: giovedì 7 giugno alle 18 verrà inaugurata la nuova piscina estiva di Russi, che si trova in fondo a via dello Sport in un’area precedentemente occupata da un campo secondario per gli allenamenti del calcio; a poche decine di metri si apre la zona dello stadio comunale “Bruno Bucci”. A realizzare e a gestire l’impianto immerso nel verde, dotato di una vasca da 25 metri per 10 con 5 corsie e di una piscinetta per i bambini, è la Nuova Co.G.I.Sport che gestisce altri impianti sportivi come l’impianto natatorio faentino (recentemente preso di mira dai vandali).

“C’è grande soddisfazione in noi - commenta il presidente Roberto Carboni - per essere riusciti, con la collaborazione di tutti, a terminare e ad aprire l’impianto nei termini che ci eravamo dati (un anno fa era stata prevista l’apertura tra il 2 ed il 9 giugno), riuscendo a superare le difficoltà burocratiche e quelle dovute al meteo. Siamo sicuri che questa struttura, inserita in un’ampia zona tutta dedicata allo sport, riuscirà a rispondere alle esigenze e alle aspettative dei cittadini del comprensorio russiano. Il nostro riferimento sono sempre le famiglie del comprensorio di Russi, senza dimenticare le attività sportive acquatiche, in particolare il nuoto e il fitness”.

All’inaugurazione di giovedì 7 giugno (che seguirà il sopralluogo della Commissione di verifica lavori del giorno precedente), alla quale è invitata la cittadinanza, sarà presente il sindaco di Russi, Sergio Retini, assieme alle altre autorità cittadine. Per l'occasione il Centro Sub Nuoto Club 2000 “metterà in mostra” i suoi giovani e nuotatori che stanno portando importanti risultati a Faenza. La piscina estiva di Russi sarà aperta tutti i giorni da venerdì 8 giugno, sono in programma corsi di nuoto per bambini, di avviamento alla pallanuoto e di ginnastica in acqua media a corpo libero e con attrezzi.