Novità in stazione: dopo anni riapre il colosso dei fast food

Grande novità nella stazione ferroviaria di Ravenna: a dicembre, infatti, nei locali dell'ex bar "Chef Express" aprirà un nuovo Mc Donald's. Il locale, che ha ufficialmente chiuso i battenti il 1 novembre, resterà chiuso per lavori fino ai primi di dicembre. Al momento dall'azienda non fanno trapelare nulla sulla data di apertura, nè sull'eventuale ricerca di personale da assumere: tuttavia in città sono già apparsi i primi manifesti pubblicitari e il nuovo Mc Donald's, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe inaugurare intorno al 2 dicembre. Il fast food più famoso del mondo torna dunque "a casa": Mc Donald's, infatti, era già presente in stazione a Ravenna, ma era stato chiuso qualche anno fa.