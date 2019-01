Apre un cantiere nella via del centro: strada chiusa al traffico fino a novembre

Via San Antonino, a Faenza, sarà chiusa al traffico da mercoledì 30 gennaio fino alla fine di ottobre 2019. La chiusura è dovuta all’apertura di un cantiere edile per l’intervento di manutenzione straordinaria di un immobile al civico 11 della strada. Durante i lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Cmcf, in via San Antonino saranno quindi vietate la circolazione e, nei pressi del cantiere anche la sosta, di tutti i veicoli, con la sola eccezione dei residenti, fino al 29 ottobre 2019. Nelle strade vicine è già stata installata la segnaletica informativa dei divieti, con l’indicazione delle relative deviazioni.

