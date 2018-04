Aquiloni da tutto il mondo nella Cerimonia delle bandiere di Artevento per colorare il cielo di Cervia

Con la Cerimonia delle bandiere si è entrati nel vivo della 38esima edizione del Festival Internazionale dell’aquilone ArteVento. Si tratta di un’edizione speciale quella che si è aperta venerdì 20 aprile e che colorerà il cielo di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata fino al 1 maggio. A partire dai due Ospiti d’Onore: il Royal Thai Kite Team dalla Thailandia e il gruppo Maori Ki-O-Rahi dalla Nuova Zelanda. Domenica mattina la festosa parata delle delegazioni ospiti ha aperto ufficialmente l'edizione 2018 del festival. Colore, musica e creatività trasmettono lo spirito dei Paesi rappresentati ad Artevento: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Curaçao, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Inghilterra, Irlanda, Israele, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Pakistan, Polonia, Qatar, Repubblica Ceca, Singapore, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Tasmania, Thailandia, Stati Uniti e Vietnam.

170.000 spettatori nella scorsa edizione e 20.000 partecipanti per gli eventi collaterali, questi i numeri della passata edizione, che ha portato l’ideatore e organizzatore di Artevento, Claudio Capelli, a rimanere fedele alla spiaggia di Pinarella e al Magazzino del Sale di Cervia. Invitati a confrontarsi non solo sul tema dell’aquilone ma su quello della contaminazione fra arti visive e performative - tra musica, teatro, danza, circo contemporaneo e tradizioni popolari – i 200 migliori artisti del vento in rappresentanza di 35 Paesi e dei 5 continenti diventano i protagonisti di uno dei più famosi e longevi eventi internazionali del suo genere: quello che secondo l’autorevole fondazione americana Drachen si classifica “tra i 10 best kite festival al mondo, cui partecipare almeno una volta nella vita”. E’ una magica atmosfera quella che si respira ad Artevento, festival concepito come un’opera aperta in continua evoluzione: “Siamo molto soddisfatti - dichiara l’art director Caterina Capelli - garantendo agli artisti le condizioni ideali per esprimere al meglio la propria follia creativa, abbiamo trasmesso al pubblico il virus dell’aquilone, e Artevento è diventato prima di tutto un luogo dell’anima, in cui artisti e spettatori volano insieme sulle ali dell’immaginazione”.

LE NOTIZIE DI OGGI