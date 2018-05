Arcigay promuove una legge regionale per superare l’"omotransnegatività"

Arcigay Ravenna promuove una legge regionale per superare l’omotransnegatività in un incontro per approfondire i temi della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Tante sono le iniziative di mobilitazione per far riflettere sui pregiudizi, le discriminazioni e le violenze che colpiscono le persone Lgbti+, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia che cade il 17 maggio. E, all’indomani del presidio in Regione delle Associazioni Lgbti emiliano-romagnole, che ha motivato la necessità di una legge regionale su questi temi, Arcigay Ravenna venerdì tiene un approfondimento pubblico in Sala Buzzi, via Berlinguer 11, alle 18.

Parteciperanno all'“Incontro sul progetto di legge regionale per il contrasto all’omotransnegatività” il consigliere regionale Mirco Bagnari, l’assessore comunale a istruzione e politiche di genere Ouidad Bakkali, la psicoterapeuta e formatrice Margherita Graglia, il presidente Bruno Moroni e Ciro Di Maio del Comitato Arcigay ravennate ‘Dan Arevalos’, il Gruppo Giovani Lgbt+ Faenza. Interviene al dibattito anche la delegata dalla Regione nella Rete Re.A.Dy nazionale (Rete delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere), Roberta Mori.

“L’impegno della Regione Emilia-Romagna per rendere strutturali tutti gli interventi antidiscriminatori deve proseguire – afferma Mori – possiamo estendere alle persone Lgbt le azioni pubbliche di prevenzione educativa e culturale dell’odio omotransfobico, delle violenze e degli atti di bullismo, purtroppo sempre più numerosi, che minano il benessere delle ragazze e dei ragazzi anche in Emilia-Romagna. Una proposta di legge regionale di iniziativa popolare contro l’omotransnegatività, che è attualmente in discussione nel Consiglio Comunale di Bologna, è tra le iniziative concrete che Arcigay Ravenna sottoporrà ai rappresentanti nell’incontro".

"Leggi regionali simili sono state approvate in Toscana nel 2004, e poi in Liguria, Marche, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Piemonte, Umbria aggiunge Moroni - Siamo amareggiati per il ritardo con cui la nostra regione - di solito in prima linea nelle politiche sociali e nei diritti civili - non sia ancora intervenuta su un tema che tocca il benessere psicofisico di centinaia di migliaia di persone tra cui tante giovanissime e particolarmente vulnerabili. Anche per questo contiamo che la legge venga approvata rapidamente evitando i soliti giochi della realpolitik sulla pelle delle persone Lgbti+".