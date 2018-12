Armato di cutter mette a segno una rapina in pieno centro e fugge tra la folla

Ha fatto irruzionè al Tigotà di via IV Novembre. Non ha esitato a tirare fuori un cutter, intimando ad una delle dipendenti presenti in quel momento la consegna del denaro presente nel registratore di cassa. Rapina giovedì pomeriggio nel cuore del centro storico di Ravenna. Il piano è scattato intorno alle 16.30, quando un uomo, presumibilmente ultrasessantenne, con capelli bianchi e magro, si è presentato al punto vendita, minacciando la cassiera. Dopo aver preso 800 euro, è fuggito tra la folla, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e della Squadra Mobile, che hanno raccolto la testimonianza della vittima, iniziando la caccia all'uomo. Utili ai fini investigativi saranno le telecamere installate in centro storico.