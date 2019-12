Armato di pistola e volto coperto: ancora una rapina alle Poste di Pinarella

Ennesima rapina all'ufficio postale di via Tritone, a Pinarella. Il colpo è stato messo a segno nella prima mattinata di giovedì, intorno alle 8.30, da un bandito solitario. Il malvivente, col volto travisato, ha minacciato con una pistola (non chiaro se vera o giocattolo, era priva di tappo rosso) i dipendenti presenti in quel momento, facendosi consegnare il denaro presente nelle casse in quel momento, circa 700 euro. Quindi si è dileguato in sella ad uno scooter. I Carabinieri, che indagano sull'episodio, hanno acquisito le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Foto di repertorio