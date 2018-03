Lotta allo spaccio di droga: in poche ore tre arresti dell'Arma

E' di tre arresti il bilancio di due distinte operazioni antidroga svolte dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna. Il comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Roberto De Cinti, ha tenuto a sottolineare che "lo sforzo finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti non è da sottovalutare. I destinatari in molte occasioni sono i minori e il nostro obiettivo è evitare che entrano in un circolo vizioso". E i militari di via Alberoni hanno "beccato" un tunisino di 23 anni nei pressi della scuola "Ginanni" mentre stava tentando di vendere dell'hashish agli studenti. Addosso sono stati trovati cinque grammi di "fumo", mentre la perquisizione domiciliare si è conclusa con esito negativo. Processato per direttissima, è stato condannato a otto mesi di reclusione e 2mila euro di multa. Al termine della sentenza è tornato in libertà.

Altri due arresti

Alcune ore più tardi sono stati i Carabinieri di Russi ad assicurare alla giustizia due spacciatori. Si tratta di un tunisino di 31 anni ed di una ravennate di 41 anni, conviventi, entrambi con precedenti specifici. L'extracomunitario era stato arrestato dai Carabinieri di Lido Adriano, mentre la donna dai militari di Russi lo scorso febbraio con successivo obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Dopo un lungo pedinamento, sono stati fermati a Ravenna invia Cesarea e trovati con circa 50 grammi di eroina. Per il 31enne si sono aperte le porte del carcere di Port'Aurea, mentre la donna è stata condannata ad un anno e sei mesi di reclusione, oltre ad una sanzione di 2600 euro. La casa dove hanno domicilio è nella disponibilità di un'altra donna, quest'ultima in stato di detenzione sempre per droga.