Calci e pugni ai Carabinieri: la "notte brava" di un 29enne finisce con l'arresto

La notte brava di un 29enne faentino si è conclusa con l'arresto per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e calunnia. Il rocambolesco episodio che l'ha visto protagonista si è consumato nella nottata tra mercoledì e giovedì. Erano circa le 4 quando il giovane ha chiesto l'intervento del 112, lamentando di esser stato cacciato in malo modo dal titolare di un locale di Castel Bolognese. Sul posto si sono portati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Faenza, che hanno trovato il giovane annebbiato dai fumi dell'alcol.

Ai militari ha riferito di esser stato colpito al collo, mentre il gestore ha spiegato di averlo portato fuori alla porta poichè aveva cominciato ad infastidire le persone presenti. Mentre gli uomini dell'Arma stavano procedendo all'identificazione, il 29enne è rientrato nuovamente nel locale. Riaccompagnato all'esterno dal personale in divisa, ha reagito, riferendo di avere forti conoscenze politiche che avrebbero potute mettere in difficoltà i carabinieri intervenuti. Quindi ha cominciato a rifilare calci e pugni.

A quel punto è stato caricato a bordo della "gazzella" e portato in caserma per le formalità di rito. Al comando ha continuato tuttavia col fare aggressivo, colpendo i malcapitati carabinieri (che hanno riportato contusioni guaribili in pochi giorni), oltre a riferire, secondo quanto ricostruito dall'accusa, che sarebbe stato picchiato dal personale che ha operato.

Il 29enne è stato così arrestato con le accuse di violenza e lesioni a pubblico ufficiale e calunnia. Il giudice Corrado Schiaretti ha convalidato l'arresto, concedendo i termini a difesa come richiesto dall'avvocato di fiducia Stefano Carducci. Il giovane è tornato in libertà in attesa della prossima udienza con data da destinarsi.