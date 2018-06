Cocaina già confezionata in dosi pronte per la vendita: pusher in manette

La Polizia di Stato del Commissariato di Lugo, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale, ha arrestato un 47enne albanese residente a Massa Lombarda per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nelle fasi dell’operazione che hanno consentito l’arresto sono stati sequestrati 240 grammi di cocaina, risultata di buona qualità, confezionata sottovuoto al fine di eludere eventuali controlli con cani antidroga, oltre a 14 piccoli involucri pronti per la vendita per ulteriori 10 grammi di cocaina, per un totale compressivo di 250 grammi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna, l’arrestato e stato condotto al carcere di Ravenna mentre un familiare dello stesso, in età avanzata, è stato denunciato a piede libero per concorso nella detenzione, ai fini di spaccio, della sostanza stupefacente.